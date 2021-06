Foto’s: zo ziet Schiphol’s vernieuwde Vertrekhal 1 eruit

Reizigers kunnen op Schiphol vanaf nu gebruik maken van een vernieuwde en verruimde Vertrekhal 1.

Wat is er veranderd?

De grootste verandering sinds de verbouwing in 2018 begon is de komst van een tussenverdieping ofwel mezzanine in de vertrekhal. Op die extra verdieping, met een oppervlak van 5.000 vierkante meter, vindt voortaan de securitycontrole plaats. Er zijn 21 securitylanes waar passagiers gebruik van kunnen maken. Ook bestaat er een nieuwe verbinding tussen de securitylanes van Vertrekhal 1 en 2, waardoor er bij drukte makkelijk van een andere securitydoorgang gebruik kan worden gemaakt.

In de vertrekhal zijn bovendien twintig nieuwe drop-off-punten geplaatst waar reizigers hun bagage contactloos kunnen inchecken. Reizigers die geen ruimbagage bij zich hebben kunnen direct vanaf de ingang van Vertrekhal 1 met de nieuwe (rol)trap of lift naar de tussenverdieping voor de securitycontrole. Dit zorgt voor een snellere route, want zij hoeven het check-in-gebied niet meer door.

“Veiligheid, kwaliteit van service en innovatie zijn drie van onze speerpunten. In de vernieuwde Vertrekhal 1 komen zij samen. We zijn enorm trots op het resultaat. Reizigers krijgen veel meer ruimte bij én de check-in én de securitycontrole. Bij die controle staat beveiligingsapparatuur van de beste kwaliteit en het grootste gebruiksgemak: vloeistoffen en elektronica hoeven niet meer uit de tas,” vertelt Hanne Buis, Chief Projects & Assets Officer bij de Schiphol Group.

“We wilden Vertrekhal 1 tijdens de herontwikkeling toegankelijk houden voor reizigers, daarom was het soms net alsof we bezig waren met een Rubiks kubus, die we samen met de aannemers hebben opgelost met een mooi eindresultaat voor de reizigers. Vertrekhal 1 is klaar voor de toekomst.”

© Schiphol

© Schiphol

© Schiphol