KLM 737 wijkt na noodsignaal uit naar Nürnberg

Een Boeing 737 van KLM is vrijdag na een noodsignaal uitgeweken naar de luchthaven van Nürnberg.

De Boeing 737-800, registratie ‘PH-BCH’ was onder vluchtnummer KL1905 onderweg naar Belgrado. Het vliegtuig bevond zich vrijdagochtend ter hoogte van Frankfurt en had net haar kruishoogte van 37.000 voet bereikt toen het een 7700-noodsignaal gaf. De KLM 737 week vervolgens uit naar Nürnberg.

“De KL1905 met bestemming Belgrado heeft een medische tussenlanding gemaakt in Neurenberg,” bevestigt een woordvoerder van KLM aan Up in the Sky. “Het toestel zal naar verwachting om ca. 12.00 uur alsnog naar Belgrado vliegen.”

© FlightRadar24