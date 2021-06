Boeing 737 MAX 10 voor het eerst de lucht in

De Boeing 737 MAX 10 heeft voor het eerst een vlucht gemaakt. Het toestel vertrok even na tien uur lokale tijd en was twee en een half uur in de lucht. De MAX 10 is het grootste type uit de 737 familie. Het vliegtuig had al veel eerder een eerste vlucht gepland dit ging niet door vanwege het vliegverbod. De N27751 droeg het callsign BOE101 tijdens de testvlucht. Het toestel wordt na de testvluchten overhandigd aan de grootste klant van de 737 MAX 10. United Airlines zal het testvliegtuig in gebruik nemen.

Volgens Boeing kan de 737 MAX 10 concurreren met de Airbus A321neo. Echter kan de 737 minder ver vliegen dan de A321LR en XLR. Volgens Boeing zou het toestel een range hebben van 3300 nautische mijlen. Daarmee kan het toestel net aan ingezet worden op trans-Atlantische routes. De MAX 10 heeft mede vanwege de lengte een ander soort landingsgestel dan andere 737’s uit de MAX familie.