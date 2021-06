Summerjumbo: Emirates stuurt dertig A380’s de lucht in

Voor ruim een kwart van al haar Superjumbo’s kan de vlag uit, want Emirates stuurt deze zomer dertig Airbus A380’s de lucht in. De toestellen zullen naar 15 bestemmingen gaan vliegen. Voornamelijk de routes naar Europa en Noord-Amerika zullen weer opgepakt worden. In totaal zal de maatschappij weer naar 124 bestemmingen gaan vliegen dat is bijna 90% van het netwerk voor de pandemie.

De terugkeer van deze toestellen is nog maar het begin voor Emirates. In totaal heeft de maatschappij 118 A380’s tot haar beschikking. Daarmee is ruim een kwart weer terug in de operatie. Dat lijkt op het eerste oog nog weinig echter had Emirates in het voorjaar van vorig jaar geen enkele A380 in gebruik. Daarmee is de terugkeer definitief ingezet.