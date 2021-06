British Airways overweegt te stoppen op Gatwick

Volgens The Telegraph kijkt British Airways naar de mogelijkheid om alle vluchten vanuit Gatwick permanent te stoppen.

De order afkomstig van moedermaatschappij IAG, volgens The Telegraph. Luis Gallego, algemeen directeur van IAG zei dat British Airways geen voorstander is van Gatwick en dat het bedrijf zich al zorgen maakt om slots op Heathrow. Sinds de komst van Covid moet de luchtvaartmaatschappij een luchthavenslot op 80% van de data gebruiken. Als dit niet wordt gehaald, dan vervalt het slot automatisch en wordt het ter beschikking gesteld van elke andere luchtvaartmaatschappij die het wil.

Luis Gallego voegt hier nog aan toe: “Gatwick is een belangrijke beslissing die we als groep moeten nemen. Het is waar dat we een probleem hebben met de slots. “Gatwick heeft een zekere strategische waarde, maar we moeten er concurrerend zijn. Deze crisis gaat het profiel … van de vraag veranderen. Dus zijn we de verschillende opties aan het analyseren.”