Hoe ziet een ILS eruit? | Video

Het is misschien wel één van de belangrijkste systemen die op een luchthaven te vinden zijn. Het Instrument Landing System, ookwel ILS, helpt toestellen om in alle weersomstandigheden een correcte en veilige landing te maken. In een eerder artikel van Up in the Sky is te lezen hoe dit systeem technisch werkt.

In dit artikel wordt er gekeken naar hoe de verschillende componenten van een ILS eruit zien. Het systeem bestaat uit twee verschillende stukken hardware. De ‘localizer’ en de ‘glideslope’ zorgen ervoor dat de vliegtuigen op de juiste hoogte en in de juiste richting geleid worden om een veilige landing te maken. In de video hieronder is te zien hoe en waar deze componenten staan langs en voor de landingsbanen.