Amerikanen kunnen weer op vakantie in Nederland

Het kabinet heeft vandaag besloten dat per 24 juni het inreisverbod voor reizigers uit de Verenigde Staten wordt opgeheven. Zo kunnen Amerikaanse toeristen vakantie vieren in Nederland.

Dat het inreisverbod per 24 juni word opgeheven, zullen Amerikaanse airlines als Delta, United en American Airlines gunstig vinden. Vanaf 24 juni zullen er dus ook vollere vluchten zijn, ook Amerikaanse passagiers zullen te vinden zijn op Schiphol. Kritiek is er wel: Europeaanse vakantiegangers zijn nog niet welkom in de Verenigde Staten. Er werd gepleit voor reciprociteit in de Tweede Kamer, maar onder druk van de Europese toerismebranche gebeurde dat niet.

Ook voor Albanië, Libanon, Noord-Macedonië, Servië en Taiwan vervalt het inreisverbod.“De epidemiologische situatie in Albanië, Libanon, Noord-Macedonië, Servië, Taiwan en de Verenigde Staten wordt voldoende veilig geacht om inreizen vanuit deze landen en gebieden weer toe te staan”, schrijft minister De Jonge.

Steeds meer landen worden uitgezonderd van het EU-inreisverbod. Australië, Israël, Japan, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Singapore, Zuid-Korea, Thailand en Uruguay staan al langer op de lijst. Het besluit om onder meer de Verenigde Staten toe te voegen volgt op een Europese aanbeveling aan de lidstaten.