Nog maar drie A380’s die moeten worden afgeleverd

De eerste levering van de Airbus A380 was in 2009 naar Air France. 13 jaar later in 2022 zal de allerlaatste levering van de A380 zijn, die naar Emirates gaat.

Zoals iedereen weet gaat de A380’s binnenkort stoppen met vliegen. De leveringen zullen binnenkort ook stoppen, de laatste drie A380’s zullen naar Emirates gaan. Sir Tim Clark, CEO van Emirates, onthulde eerder dat er dit jaar twee toestellen zouden worden geleverd, en dat de laatste drie volgend jaar zouden komen. Aangezien nu de tweede levering van 2021 is geweest, zal het nog even wachten zijn voordat er meer toestellen komen. Volgens ch-aviation.com komen de laatste drie A380’s voor Emirates in januari, maart en mei in 2022.