Red Bull Trojan verongelukt in Tsjechië

De North American T-28B “Trojan” van de Flying Bulls uit Salzburg is zondagmiddag neergestort in Zuid-Bohemen in Tsjechië. Het hoofd van de Tsjechische luchtverkeersleidingsautoriteit ANSCR heeft dit bevestigd.

In het toestel zaten twee mensen. Over de namen van de doden en mogelijk overlevenden, het exacte tijdstip, de exacte locatie van het ongeval en de details van de omstandigheden nog geen officiële informatie vrijgegeven. Pas in de avond meldde de Tsjechische radio dat er een dode en een andere zwaargewond was. In Salzburg melden experts nu dat de piloot is overleden. Een jonge man uit Salzburg die veel ervaring had met vliegen. Aviation-safety.net, meldde zondagavond ook dat er een dode was bij de crash. En dat er twee mensen in de “Trojan” zaten. De website noemt ook het gebied rond de Tsjechische stad Jickovice als de plaats van het ongeval, ongeveer 70 kilometer ten zuiden van Praag.

Het gaat om de North American T-28B “Trojan” van de Flying Bulls. Ze waren bekend in verschillende airshows in Europa. De “Trojan”, gebouwd in de VS in 1954 en gerestaureerd tegen extreem hoge kosten, was een van de eerste machines in de wereldberoemde klassieke collectie van Flying Bulls.

Nog een paar mooie afbeeldingen van de RedBull Trojan: