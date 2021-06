Zwanenburgbaan weer open op Schiphol

Sinds 31 mei is de Zwanenburgbaan (36C/18C) in onderhoud gegaan. Vandaag op 21 juni is de baan weer geopend, hoewel er nog een paar werkzaamheden nodig zijn.

Aan de Zwanenburgbaan is jaarlijks gebruikelijk onderhoud uitgevoerd, zodat de start- en landingsbaan in goede conditie is en blijft. De werkzaamheden zijn bijna afgerond. Er worden deze week op drie dagen (maandag 21, donderdag 24 en vrijdag 25 juni) nog enkele restwerkzaamheden uitgevoerd. Deze werkzaamheden vinden ’s middags plaats. Daardoor is de baan op eventuele piekmomenten in de middag niet inzetbaar als tweede start- of landingsbaan. Het vliegverkeer maakt tijdens die momenten mogelijk meer gebruik van de Buitenveldertbaan en de Schiphol-Oostbaan.

Op de onderstaande afbeelding is te zien hoe Schiphol de zwanenburgbaan in heeft gezet tijdens de ochtendspits: