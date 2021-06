Alle 737 MAX’s van TUI in Nederland

TUI fly heeft vanochtend haar vijfde 737 MAX in ontvangst mogen nemen. Hiermee is de vlootvernieuwing voor de Europese markt compleet voor de Nederlandse maatschappij.

Het vijfde toestel, de PH-TFU, landde vanochtend vroeg op Schiphol. Het toestel heeft de naam ‘Hurghada’ gekregen. Alle andere vier MAX-toestellen zijn ook vernoemd naar bestemmingen van TUI. De zuinigere MAX vervangt de verouderde Boeing 737-800 bij TUI. En dit is dan ook meteen het voornaamste verschil. Qua uiterlijk verschillen de MAX en de 737-800 namelijk niet zo veel. Het voornaamste voordeel zit hem in het geluid en de zuinigheid. Zo verbruikt de MAX ongeveer 15% minder brandstof dan haar oudere broertje en is de MAX zo een 40% stiller. De 737 MAX is bestemd voor het Europese netwerk.

Bekijk hieronder het vluchttraject van de PH-TFU: