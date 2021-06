Delta wil komende zomer duizenden piloten aannemen

Delta Air Lines bleek eerder al aardig positief over aankomende zomer. En met een memo aan het personeel wordt dit positivisme opnieuw bevestigd. Delta verwacht namelijk een flink pilotentekort.

In een memo aan het personeel liet Delta weten dat zij verwachten dat deze maand het volume van de Amerikaanse vakantiereizen zal terugkeren naar het niveau van voor de pandemie. Daarnaast ziet Delta ook dat zakenreizen weer op de weg terug zijn. Afgelopen zondag telde de VS namelijk 2.1 miljoen luchtreizigers op een dag. Dat is het hoogste aantal reizigers sinds het begin van de pandemie. Maar het is ook nog steeds 23% lager vergeleken met voor de pandemie. Desondanks verwachten meerder maatschappijen weer reizigersaantallen van het oude niveau.

En deze groei gaat gepaard met het aannemen van vliegers. Zo verwacht Delta meer dan duizend vliegers nodig te hebben in de komende jaren. En Delta is niet de enige. American Airlines verwacht aankomende herfst zo een 300 nieuwe piloten aan te nemen. In de herfst van 2022 wordt verwacht dat American 600 nieuwe piloten aanneemt. Southwest Airlines heeft nog ongeveer 500 piloten die deelnemen aan haar vrijwillig verlofprogramma. Maar de luchtvaartmaatschappij zei maandag dat het “anticipeert op het inhuren van eerste officieren” later dit jaar. En United Airlines verwacht in de komende weken 300 nieuwe piloten aan te nemen. Al hangt dit nog wel af van de mate van herstel van de pandemie. United streeft er meer in het algemeen naar om tegen 2030 zo’n 10.000 piloten aan te werven, voegde de woordvoerder, Charles Hobart, eraan toe.