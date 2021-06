NLR: kans op besmetting aan boord ‘relatief laag’

Met een brief aan de Tweede Kamer heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de onderzoeksresultaten van het NLR gepresenteerd. NLR onderzocht hoe groot de kans op besmetting aan boord van een vliegtuig is.

De resultaten lieten even op zich wachten, maar vlak voor de zomervakantie zijn de cijfers toch gepubliceerd. NLR onderzocht meerdere situaties in een vliegtuig met een index-passagier (een gesimuleerde COVID-besmettingsbron). NLR heeft aan boord van een Airbus A320, een Boeing 737 en een Boeing 787 metingen verricht. Hier zijn metingen verricht binnen 7 rijen van de ‘besmette’ passagier. Alles buiten deze zeven rijen zou een verwaarloosbaar risico zijn, daarom dat dit niet werd onderzocht. Wel zijn er twee rijen verder (vóór de onderzochte zeven-rij cabinesectie) onderzocht om onder meer het effect van HEPA-filters te duiden. Bij deze metingen zijn slechts zeer lage volumes virusdeeltjes aangetroffen.

Passagiers dicht op elkaar, zonder afstand maar met mondmasker.

© KLM

De metingen gaven als resultaat dat de kans op besmetting door aerosolen in de lucht van de cabine ‘relatief laag’ is. De kans op besmetting in een ongeventileerde ruimte is veel groter. Maar ondanks deze positieve resultaten is het advies aan de kamer om de huidige maatregelen (mondmaskers, testen etc.) te behouden. Met name bij lange-afstandsvluchten zou het dragen van niet-medische mondmaskers nog van groot belang zijn.