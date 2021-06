Ryanair ‘vergeet’ 50 passagiers in Toulouse

Voor 50 passagiers van Ryanair is afgelopen weekend een bizar begin van hun reis voorgekomen. Zij waren ruim op tijd op de luchthaven, maar toch nam Ryanair ze niet mee.

De Boeing 737-800, met registratie EI-DPK, voerde op 19 juni vlucht FR3551 uit van Toulouse-Blagnac naar de luchthaven Fes Saiss in Marokko. Hoewel de vlucht volgens planning om 7.25 uur zou vertrekken, liep de vlucht vertraging op. Hierdoor vertrok de vlucht zaterdagochtend om 08.43 uur uit Toulouse.

Een vijftigtal passagiers werd echter geweigerd aan boord te gaan, hoewel zij op tijd op de luchthaven waren aangekomen. De gate werd gesloten om 6.55 uur, een half uur voor het geplande vertrek. Volgens het beleid van de luchtvaartmaatschappijen moeten de passagiers minstens 30 minuten voor vertrek bij de boarding gates aanwezig zijn, en eindigt het instappen 20 minuten voor vertrek. Deze keer was het echter eerder gesloten. Dit terwijl het vliegtuig nog een lange tijd vertraagd was, namelijk tot 08:43. Dit zou betekenen dat de gate uiterlijk om 08:13 gesloten zou moeten zijn. Het lijkt hier dus te gaan om een flinke communicatiefout.

“Ik ben met mijn moeder, die in een rolstoel zit, en we krijgen alleen te horen dat we naar huis moeten gaan. En het was niet eens Ryanair die ons antwoordde. Er is hier niemand van het bedrijf. Het zijn slechts derde partijen,” meldde een gedupeerde passagier.

Ryanair heeft geen passagiers-balie op de luchthaven van Toulouse. De luchtvaartmaatschappij zei dat de terugbetalingsprocedure zou worden opgestart zonder een alternatieve vlucht aan te bieden.