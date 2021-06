Wizz Air eist terugkeer ‘oude’ luchthaven slotregels

In tegenstelling tot Air France, die vind dat schorsing van de slotregels moet worden voortgezet, wil Wizz Air juist terug naar de oude slotregels.

Wat is een luchthaven slot?

Een slot is een tijdsperiode op een bepaald tijdstip, van meestal 20 minuten, waarin een vliegtuig kan opstijgen of landen. Indien het vliegtuig niet land of vertrekt binnen dit slot, bestaat het risico dat het vliegtuig zich niet meer mag bewegen voor een bepaalde tijd. De luchthaven dient dan een nieuw slot te bevestigen. De slots dienen voor betere ‘flow’ van verkeer op het vliegveld en in de lucht. Door de toekenning van slots wordt het inkomende en het uitgaande luchtverkeer verspreid over een tijdsperiode.

Wizz Air

Toen de wereldwijde pandemie vorig jaar toesloeg, was een van de eerste belangrijke beslissingen om de luchtvaartmaatschappijen te helpen de opschorting van de traditionele regels voor luchthavenslots. Airlines werden gedwongen 80% van de start- en landingsslots op een bepaalde route te gebruiken of zouden worden gedwongen deze af te staan aan de concurrentie die de slots wel kon gebruiken.

Zoals gemeld door Reuters, spraken Air France CEO Ben Smith en Wizz Air CEO Jozsef Varadi gisteren beiden in een panel op het Paris Air Forum, en ze hadden zeer verschillende opvattingen over de situatie. Smith zei dat de lagere drempel voor de regel “logisch” was en zei: “We zien onze industrie nog niet in een positie om dat in te voeren.” Maar Varadi was het daar niet mee eens. Hij zei dat de voortdurende opschorting van de slotregels oneerlijk in het voordeel was van luchtvaartmaatschappijen in staatseigendom of die geld hebben gekregen van de overheid. Varadi zei verder dat regeringen die investeringen in luchtvaartmaatschappijen “beschermen”, maar de regels voor slots niet opnieuw invoeren. De Franse regering heeft onlangs haar belang in Air France-KLM tot 28,6% verhoogd.