Austrian gaat terug van vracht naar passagiersconfiguratie

De Oostenrijkse maatschappij gaat twee 777’s terug ombouwen naar hun oorspronkelijke passagiersconfiguratie nu de luchtvaartsector langzaam lijkt te herstellen.

Aan het begin van de pandemie werden de toestellen omgebouwd om meer cargo te vervoeren. Het ging hier vooral om beschermende middelen ofwel PPE (Personal Protective Equipment). Zo werden bijvoorbeeld tonnen aan mondmaskers en handschoenen ingevlogen vanaf verschillende plekken in Azië. Normaal gesproken wordt in passagierstoestellen vracht alleen vervoerd in het vrachtruim onder het passagiersdek. Om de capaciteit te verhogen per vliegtuig werden toen alle stoelen uit het vliegtuig gehaald om zo meer ruimte te creëren. Deze toestellen worden zogenoemde ‘preighters’ genoemd. De vliegtuigen vlogen zo’n 200 miljoen maskers, 15 miljoen handschoenen en 30 miljoen testkits voor Corona van Azië naar Europa.

Terug naar normaal

De twee tripples OE-LPC en OE-LPA worden nu weer omgebouwd naar waar ze origineel voor bedoeld waren. Het rondvliegen van passagiers. Dit is een goed teken dat suggereert dat de luchtvaartsector herstellende is en dat de vraag naar vluchten toeneemt. Het is geen makkelijke klus om de toestellen weer om te bouwen. Er zijn ongeveer 1000 manuren per vliegtuig nodig om hem terug om te bouwen. 2000 dus voor beide toestellen.