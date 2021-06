F-16’s vliegen Elfstedentocht

Vanwege hun naderende afscheid, maakten vier F-16’s gisteren een formatievlucht boven de provincie Friesland. Alle ‘Friese Elfsteden’ werden aangedaan tijdens deze afscheidsvlucht.

Op donderdag 1 juli vertrekken de gestationeerde F-16’s voor de laatste keer vanaf hun Friese thuisbasis. De toestellen zetten de rest van hun carrière voort bij 312 squadron op Volkel. Tot 2024 wordt daar nog gevlogen met de F-16.

Door de komst van de F-35 stopt het tijdperk van de F-16 op vliegbasis Leeuwarden. Op 1 juli is het ceremoniële einde van F-16-operaties vanaf de Friese basis. Vanaf die datum staan op Leeuwarden alleen nog F-35’s gestationeerd. Later dit jaar komen ook de eerste MQ-9 Reapers naar Leeuwarden. De Reaper is het onbemande vliegtuig voor de Koninklijke Luchtmacht.

De eerste Nederlandse F-16 landde op 7 juni 1979 op Leeuwarden, deze maand precies 42 jaar geleden. Begeleid door F-104 Starfighters en NF-5’s, maakte dat toestel toen ook een vlucht over de Friese Elfsteden. Overigens zullen de komende tijd nog regelmatig F-16’s te zien zijn op Leeuwarden. De komende maanden vliegen Belgische F-16’s en Nederlandse F-16’s (van 312 squadron) en F-35’s (van 322 squadron) oefenmissies in het kader van de Weapon Instructor Course. Deze cursus leidt Noorse, Belgische en Nederlandse vliegers op tot wapeninstructeur.