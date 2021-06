Video: Antonov transporteert vijf Black Hawk helikopters

De Filipijnse luchtmacht nam eerder deze maand vijf Sikorsky S-70i Black Hawks in ontvangst. De manier waarop de helikopters in de Filipijnen terecht zijn gekomen is vooral bijzonder. Bekijk hier de beelden:

De AN-124 voltooide de tweede zending van de in Polen gebouwde helikopter van Rzeszów, Polen, naar Angeles, de Filipijnen. Elk van deze helikopters weegt 5,6 ton, en de totale vracht woog 35 ton in totaal omdat er ook laadapparatuur werd geladen. Maar ondanks dat de lading niet zwaar was voor de An-124, was veilig vervoer van de helikopters van cruciaal belang.

Een Black Hawk is per stuk 19,76 meter lang en 5,33 meter hoog. Het laden van de helikopters nam vijf uur in beslag en de laadprocedure werd voltooid met behulp van de lieren van de AN-124-100, ontwikkeld door de eigen ingenieurs Antonov Airlines.