Boeing 777 van KLM keert om boven Atlantische Oceaan

De PH-BVD van KLM is gisteravond boven de Atlantische Oceaan omgekeerd. De Boeing 777, vluchtnummer KL621, was onderweg naar Atlanta, maar moest na 2,5 uur vliegen omkeren.

De Boeing 777-300ER steeg om 17:21 op vanuit Amsterdam. De bestemming was Atlanta, echter werd die nooit bereikt. De PH-BVD maakte een stuk ten westen van Engeland een 180 graden bocht om vervolgens terug te keren naar Amsterdam (Zie onderstaande foto). Het toestel is weer veilig geland in Amsterdam. Wat de reden voor de ommekeer was is onbekend. Het is het tweede KLM-toestel dat omdraaide binnen een dag. Gisteren keerde er nog een KLM-kist om, ditmaal boven Servië.

Volgens KLM zou het gaan om een technisch mankement en is het toestel uit voorzorg omgekeerd. Passagiers en crew zijn niet in gevaar geweest.