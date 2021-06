OVV pleit voor vliegverboden boven conflictgebieden

Als het aan de Onderzoeksraad van Veiligheid ligt, moet het besluit om wel of niet boven een conflictgebied te vliegen sneller gemaakt worden. Het kabinet moet volgens de OVV wettelijke vliegverboden instellen.

In Nederland is het nog niet mogelijk om via de wet te verbieden om over een conflictgebied te vliegen. Die verantwoordelijkheid ligt bij de conflictgebieden zelf. Maar die sluiten hun luchtruim zelden. Andere landen zoals Duitsland, het VK en Canada kunnen wel zelf vliegverboden in stellen. In landen zoals Frankrijk en de VS krijgen maatschappijen voor een vlucht inlichting van eventuele gevaren. In Nederland gebeurt dit echter niet.

Bij de crash van vlucht PS752 in Iran was er geen vluchtverbod, dit terwijl er Iran wel onrust heerste. Deze crash kostte 176 mensen het leven. Bij de crash van MH17 was er ook geen vliegverbod boven Oekraïne.

Verantwoordelijkheid verdeeld

Naast Nederland moeten ook maatschappijen zelf de verantwoordelijkheid dragen. Bij de crash in Iran vlogen vliegtuigen door over het land. Het risico om getroffen te worden door een grond-luchtraket werd toen gezien als “onwaarschijnlijk”, terwijl de gevolgen “catastrofaal” waren. Hierover moeten maatschappijen zelf ook gaan nadenken.

Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de OVV, zei het volgende hierover:

“Afgelopen jaren is gebleken dat onwaarschijnlijke scenario’s heel snel realiteit kunnen worden. Uit voorzorg moet een luchtruim boven een risicogebied eerder worden gesloten of vermeden”