‘United van plan om record-bestelling te plaatsen’

Er doen meerdere geruchten de ronde dat United volgende week een mega-bestelling gaat aankondigen. Volgens bronnen zou het zelfs gaan om de grootste vliegtuig-bestelling ooit.

Wat het aantal vliegtuigen betreft, is de grootste bestelling tot nu toe die van American uit 2011 voor 460 vliegtuigen. Volgens Forbes bestond die bestelling uit 260 Airbus-vliegtuigen met enkele gang en 200 Boeing-vliegtuigen met enkele gang. Dit was echter niet de duurste bestelling ooit. American kreeg namelijk flinke korting op de toestellen omdat ze in zulke grote aantallen gekocht werden. De duurste bestelling ooit was van Emirates. Emirates plaatste in 2013 een bestelling ter waarde van 62 miljard euro voor 150 nog te leveren Boeing 777X-vliegtuigen. Die bestelling is sindsdien gewijzigd, maar de blockbuster-status blijft. Er doen nu sterke geruchten de ronde dat United op het punt staat één of beide records omver te werpen.

Bloomberg meldde op 10 juni dat United 100 Boeing 737 Max 8-toestellen zou willen bestellen. Vervolgens meldde CNBC, waarbij bronnen werden geciteerd, dat de luchtvaartmaatschappij in gesprek was om ongeveer 200 single-aisle toestellen te kopen in een deal van meerdere miljarden dollars waarbij zowel de Airbus A321 als de Boeing 737 Max betrokken zijn.

Verouderde vloot

De lange-afstand vloot van United is relatief nieuw. De Amerikaanse gigant beschikt over meerdere 787’s. Maar de korte-afstandsvloot is aardig verouderd. Deze vloot is bedoeld voor de grote binnenlandse markt van Noord-Amerika. Voor deze markt heeft United zelfs nog 72 Boeing 757’s rondvliegen. De 757 is inmiddels al een tijd uit productie en dus rijp voor vervanging. De A321neo lijkt hiervoor een goede vervanger. Daarnaast heeft United Airlines groots ingezet op de MAX. De luchtvaartmaatschappij heeft al 30 Boeing 737 MAX 9’s in de lucht en is in afwachting van eerder bestelde 181 MAX’s. De bestelde MAX’s omvatten 40 MAX 8’s, 49 MAX 9’s, en 92 MAX 10’s.

Forbes citeert niet nader genoemde bronnen die dicht bij de deal staan en zeggen dat de geruchtmakende order waarschijnlijk de grootste ooit zal zijn. De investeerders update van aanstaande dinsdag is gemarkeerd als een waarschijnlijke tijd. United Airlines houdt op dezelfde dag ook een media-evenement in Newark.

De strategie van United om tijdens de grootste crisis ooit uit te breiden is uniek. Maar United CEO, Scott Kirby, ziet de pandemie juist als perfecte tijd om de maatschappij te ‘resetten’. In een interview zei Kirby eerder het volgende: “Als het moeilijke tijden zijn, schuiven de andere netwerkmaatschappijen van tafel en laten de restjes achter voor de low-cost maatschappijen. Ik kan je beloven dat United Airlines dat niet doet.”