General Aviation wordt stuk moderner: HUD gecertificeerd

Een simpel propellervliegtuigje kan vanaf nu een stuk moderner. De FAA heeft namelijk Head-up displays voor General Aviation goedgekeurd. Goedkoop is het echter niet..

Na uitgebreid ontwerpwerk, vliegtests en certificeringsinspanningen heeft SkyDisplay, een divisie van MyGoFlight, op 22 juni FAA-certificering ontvangen voor een HUD (head-up display) in een Cirrus SR22. Het is de eerste goedkeuring voor een dergelijk display voor lichte vliegtuigen. HUDs zijn al decennia beschikbaar voor straaljagers en commerciele kisten. Maar nu brengt SkyDisplay HUD de veiligheidsvoordelen van een HUD naar kleine vliegtuigen.

De HUD geeft meerdere soorten instrumentele data aan voor de vlieger. Zo hoeft de vlieger niet meer constant naar beneden te kijken om bijvoorbeeld zijn snelheid te zien. Naast snelheid en hoogte wordt ook navigatie data weergeven. De piloot houdt dus constant zicht op de lucht, iets wat bijvoorbeeld goed van pas komt als de vlieger VFR vliegt. Dit verbetert de vliegveiligheid aanzienlijk. Naast deze data komt kan de HUD ook uitgerust worden met een zogheten Enhanced Vision System (EVS). De HUD maakt hierbij gebruik van een infraroodcamera. Hiermee kan in het donker beter worden genavigeerd en kunnen bijvoorbeeld bosbranden snel worden opgespoord.

Prijzig product

Een HUD zoals deze in commerciële toestellen zoals de 787 Dreamliner zit, kost al gauw een paar ton. De variant van SkyDisplay is een stuk goedkoper, maar zeker nog niet goedkoop. Het instrument kost ongeveer € 25.000. Voor dat geld kan je er nog niet veel mee, want deze prijs is zonder installatie. En wil je daar de infraroodcamera optie bij, kost dat nog € 5.000 euro extra.

Naast de Cirrus SR22 zijn meerdere toestellen gecertificeerd. Hiertoe behoren Beechcraft Bonanzas, Barons en King Air 300s; Cessna turboprops en lichte jets; Cirrus SF50 Vision Jet; Embraer Phenom 100; Mooney M20; Pilatus PC-12; Piper Twin Comanche, Cheyenne, en Malibu Matrix; en Daher TBM 700 en 850.

Bekijk hieronder een promotionele video van het product: