Piloot: eis lol voor je geld! | Column Goof

Er staat een leuk artikel in een Amerikaans blad. Ik geloof ‘Flying’ maar ik ben te lui om het op te zoeken. Essentie: de prijs van een nieuw GA-vliegtuig is volledig de pan uit gerezen.

Kostte een Cessna vroeger twee Amerikaanse jaarsalarissen, tegenwoordig kost-ie er tien: 450.000 dollar. Een beetje Cirrus kost 750.000. Een Beechcraft Bonanza kost een miljoen.

Zo duur hoeft het niet. In mijn hangar staat het mooiste vliegtuig van Nederland: met een negencilinder stermotor van 360 pk, full aerobatic, inverted fuel and oil. Je buitelt ermee door het zwerk als de spreekwoordelijke vleermuis uit het hellevuur. De prijs: een instapmodel BMW 5-serie.

Wat er niet in zit: kippenlederen stoelbekleding, koffiebekerhouders en computerschermen.

Doet me denken. Een vriendin van me zei laatst dat ze met een bevriende piloot mee was gegaan naar een bekend groen vliegveldje. De man had gedurende de hele vlucht zijn ogen niet van de twee iPads voor zijn neus afgewend. Ze had hem – zelf piloot – tot twee keer toe moeten wijzen op toestellen die in de buurt waren.

Ik probeer me het groteske leven van zo’n man voor te stellen: de hele week op kantoor naar één scherm turen, en dan voor de afwisseling in het weekend in je vliegtuig naar twéé.

De vraag moet niet zijn: is het vliegtuig tegenwoordig te duur?

De vraag is: krijg je wel genoeg lol voor je geld?

Goof Bakker

Additional facts en commentaren

Proeflezer Martin: “Het mooiste vliegtuig is de mijne, want die is blauw en die van jou is rood.”

Proeflezer Ruud: “Heel, heel, heel erg lang geleden mocht ik een keer vliegen met een van de eerste Cirrus SR20’s met Avidyne Entegra beeldschermen. Van Groningen naar Norderney. Fascinerend. Tot het moment dat Wim ‘Bill’ Middendorp me fijntjes vroeg wanneer ik eens naar buiten ging kijken. Want we waren inmiddels al 1500 ft gezakt. Niets nieuws onder de zon dus.”

Proeflezer Renske “Interessante vraagstelling, omdat dat niet alleen geldt voor het vliegplezier, maar eigenlijk voor alle facetten in het leven? Zijn wij de ‘waarde van de ervaring’ misschien een beetje kwijt? Het leven is zoveel mooier, zoveel intenser, wanneer je ‘op kijkt’, niet wanneer je naar beneden kijkt. De hele lichaamshouding van deze ‘moderne computer-tijd’ geeft eigenlijk al weer hoe het koppie zich voelt…neerwaarts. Ik pleit dan ook voor opkijken! Iets om te overwegen wanneer het gaat om de ervaring in het vliegtuig, maar eigenlijk bij alle momenten in het leven. ‘Kijk je ‘Up’? Of kijk je ‘down’?’”

Proeflezer Jerry: “Ik heb recent een nieuwe PC gekocht met daarop de nieuwe Microsoft Flightsimulator. Geweldig wat een vooruitging in beeld en realisme. Je kan prima je vaardigheden beoefenen in het IFR vliegen en de daarbij behorende procedures. Al met al ben je met de juiste toevoegingen aan stuur, throttles en paddels zo’n €1600,- kwijt. Voor de beeldschermvliegers dus een veel beter alternatief.”

Proeflezer Anton: “De bevriende piloot had juist heel veel lol tijdens het vliegen. Jouw vriendin had niet in de gaten, dat hij via die spiegelende displays z’n blik niet van háár af kon houden. Maar serieus: ik heb net een nieuwe auto, incl. stick shaker-functie in het stuur, voor als het met het automatisch sturen eens niet goed gaat.

Truus vertelt als ATC wat je moet doen, en op het dashboard kijk je naar route, afstanden en pijltjes om de juiste afslag te nemen. Het enige wat je nog moet doen is de steeds veranderende toegestane snelheid, die het systeem je overigens keurig op het scherm laat zien, zelf in je ‘autopilot’ ingeven. Zo rijdend kijk je onbedoeld meer op je schermen dan op de weg, al geeft ’t niet: de auto stuurt, remt en versnelt zelf wel. Mijn binnenkort 45 jaar wettelijk verbonden vriendin naast me meldde in ieder geval geen verkeer dat ik niet gezien zou hebben. Zijn auto’s inmiddels dan toch geavanceerder dan vliegtuigen? Is dat lol?”