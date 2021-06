Vliegtuig landt naast snelweg A50 in Gelderland | Foto’s

Een Cessna 208B Grand Caravan, een vliegtuig van Skydive Teuge, is vanochtend rond 09.30 uur naast de snelweg A50 in Gelderland geland.

Zoals op de foto’s te zien is, heeft de piloot van de Cessna het toestel in de greppel naast de snelweg beland. Meerdere hulpdiensten werden gealarmeerd, waaronder de brandweer en verschillende ambulances. Er zouden naar verluidt tot wel vijftien parachutisten en in totaal achttien personen in het toestel hebben gezeten. Na de landing zou de Cessna door het weiland zijn geschoven en een bord langs de snelweg hebben geraakt. De A50, tussen Apeldoorn en Zwolle, is volledig afgesloten.

“Kort na de start viel de motor uit. Er is maar één motor in zo’n vliegtuigje, dus dan is het zweven naar beneden”, zegt manager Simon Woerlee tegen de NOS. “Gelukkig was het een piloot met veel zweefvlieguren, dus die wist wat hij moest doen.” Volgens Woerlee is het vliegtuig zwaar beschadigd bij de noodlanding. “Als het weiland glad was geweest zonder bobbels en greppels was er niks aan de hand geweest. Dat er niemand gewond is geraakt, is het belangrijkste.”

De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Volgens de NOS is niemand bij het incident gewond geraakt.

Noodlanding vliegtuigje bij #Apeldoorn. PH-FST van Skydive komt in sloot naast A50 terecht pic.twitter.com/bxRWbsfQyG — Gerard ten Voorde (@gerardtenvoorde) June 25, 2021

In het weiland naast de A50 ter hoogte van Beemte Broekland is een para-vliegtuig neergekomen. Alle inzittenden zijn uit het vliegtuig. Hulpdiensten zetten in op verdere stabilisatie van het incident. Nadere info volgt. — Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (@VNOGregio) June 25, 2021