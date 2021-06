Het succes van de Boeing 737NG-serie

Vliegtuigfabrikant Boeing heeft een rijke geschiedenis aan civiele en militaire vliegtuigen. Op de short- en medium-haul vluchten bracht de 737 een groot succes.

Next Generation

Als antwoord op de Airbus A320 introduceerde Boeing in de jaren ’90 de 737 Next Generation (NG). Inmiddels bestaat de NG-serie uit de 737-600, -700, -800 en -900, waar ook in Nederland veelvuldig mee wordt gevolgen. De NG was de opvolger van de 737 Classic-serie van Boeing waar de Amerikaanse fabrikant eind jaren ’90 mee stopte na ruim drieduizend orders. De eerste NG, een 737-700 rolde in 1996 uit de fabriek van Boeing. Niet veel later maakte het toestel haar eerste vlucht, evenals de eerste 737-800 in 1997.

Dezelfde rompconstructie werd gebruikt voor de NG-serie om de certificering te versnellen, maar de capaciteit werd wel verder vergroot. Daarnaast werd het toestel gemoderniseerd ten opzichte van de Classic’s waardoor het vliegtuig zuiniger werd en mee ging in de ontwikkelingen van die tijd.

KLM 737 in formatie met F-16’s tijdens viering 100 jaar luchtmacht (Volkel 2013) © Leonard van den Broek

In Nederland vliegen de grote maatschappijen KLM, Transavia (als oudste), TUI en Corendon met de 737NG, maar ook het regeringstoestel is de zakelijke variant van de 737, de 737BBJ. In 2019 landde de laatste nieuwe 737-800 voor KLM nog in Nederland. Voor Boeing was het toestel het laatste exemplaar uit de Next Generation-series dat van de productieband rolde. Eind 2020 waren er ruim zevenduizend NG-varianten van de 737 geproduceerd, variërend van commerciële toestellen tot militaire en zakenjets. De 737-800 is duidelijk de populairste. Daar werden namelijk bijna vijfduizend toestellen van geleverd in de periode tussen 1998 en 2020. Tegenwoordig wordt alleen de 737 MAX nog gebouwd, de opvolger van de NG, waar TUI er inmiddels vijf van heeft ontvangen. Deze vliegtuigen nemen de NG-serie bij de luchtvaartmaatschappij over.

SimFlying

Als echte 737-liefhebber is het echter ook mogelijk om zelf aan boord van de 737NG-cockpit te stappen. Niet alleen om te kijken, maar ook om te ervaren hoe het voelt om een 737NG te besturen. SimFlying heropend namelijk haar deuren vanaf 15 juli aanstaande voor alle liefhebbers, van jong tot oud, met wel of geen ervaring. In de Boeing 737NG-simulator van SimFlying kun je het echte gevoel ervaren, en dat tegen een scherp tarief.

SimFlying’s B737-800NG flightsimulator is in eigen beheer ontwikkeld. Er is veel originele hardware gebruikt dus het voelt net zo robuust en stevig aan als in het echt. Om een accuraat vlieggedrag te krijgen – nodig voor professioneel gebruik – draait de simulator op professionele software. Daardoor reageert de sim realistisch op jouw stuurbewegingen. Uiteraard zijn alle systemen volledig operationeel. Verdere technische details: elf computers doen het werk, drie beamers geven een 180 graden zicht, twee motoren zorgen voor controlloading en met het Instructor Station veranderen we positie, weersomstandigheden, load en fuel in een oogwenk.

© SimFlying









Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met SimFlying. Kijk voor meer informatie op de website van SimFlying en boek jouw simulator-ervaring.