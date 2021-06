Leerlingen Groninger school opgeleid tot dronepiloot

Het is een regelrechte primeur. Dit weekend krijgen Leerlingen van Ubbo Emmius Winschoten les in het nieuwe vak: drone-techniek. Na twee dagen les moeten ze aanstaande maandag direct examen doen.

Primeur in Nederland

Het is een primeur voor ons land dat vmbo-studenten, deels in eigen tijd, onderricht krijgen in het gebruik van drones. Om de leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst is het gebruik van drones opgenomen in het lesprogramma. Om goed voorbereid te zijn hebben negen docenten alvast hun examen (zowel theorie als praktijk) dronepiloot gehaald. De opleiding, mogelijk gemaakt vanuit Sterk Techniekonderwijs Zuidoost-Groningen, is verzorgd door Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal in samenwerking met Noord-Nederland Omnidrones.

Vanuit het hele land is inmiddels interesse getoond in dit nieuwe vak. “Er zijn al ruim honderd scholen die zich bij ons gemeld hebben, omdat ze ook wel interesse hebben”, vertelt docent en bedenker Francois Coppens bij RTV Noord, “We zien veel gebeuren met drones en de techniek. Alleen zijn dat allemaal losse opleidingen. Met alle technische investeringen in het vmbo vond ik dat drone-techniek daar ook een plek in moest krijgen.”

Dit weekend proberen in eerste instantie acht leerlingen hun brevet te halen. Het betreft het officiële Europese drone-brevet waarmee ze een drone mogen besturen en ook de techniek van een drone onder de knie moeten hebben. Leerlingen die via praktijkonderwijs kiezen voor een baan in b.v. de akkerbouw of dakdekker willen worden, kunnen in hun toekomstige werk prima van een drone gebruik maken.

Dit weekend krijgen de Groningse leerlingen naast praktijkoefeningen vooral veel theorieles. Vooral het vergaren van kennis met betrekking tot de huidige regelgeving vormt een pittige uitdaging voor aspirant dronepiloten. De lessen zijn zaterdag en zondag van 10 tot 16 uur. Maandagochtend om 10 uur moeten de acht leerlingen een examen afleggen.

Sinds 1 januari van dit jaar zijn de regels omtrent het gebruik en het vliegen met drones aangescherpt. Deze regels gelden in alle landen van de Europese Unie (EU), en moeten zorgen voor veiligheid in de lucht en op de grond. Er zijn drie categorieën: Vluchten met een laag risico, vluchten met een gemiddeld risico en vluchten met een hoog risico. Ook kleine (speelgoed)drones vallen onder deze nieuwe regels.