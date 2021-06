Lufthansa A340-600’s tijdelijk weer terug in dienst

Lufthansa haalt vijf A340-600’s terug uit Teruel, daar staan de toestellen in diepe opslag. De maatschappij heeft in totaal zeventien vliegtuigen van dit type. Daarvan komen nu dus vijf toestellen terug naar München. Lufthansa haalt de Airbussen terug vanwege de sterke vraag naar premiumclass tickets. De A340’s hebben zowel een business als first class aan boord en kunnen daarmee de huidige capaciteit fors uitbreiden.

De keuze om de toestellen terug te brengen is enigszins opmerkelijk. De maatschappij heeft recent twaalf van de zeventien Airbussen te koop gezet. De andere vijf komen nu later alsnog in de verkoop. In de tussentijd zullen de vliegtuigen nog ingezet worden op lijndiensten naar Azië en Noord-Amerika. Welke routes exact gevlogen zullen worden wordt later bekend gemaakt.

De Airbus A340-600 is een bijzonder toestel. Er zijn niet veel vliegtuigen gebouwd en daarom vliegen er wereldwijd niet veel meer van dit type. Lufthansa is de enige Europese maatschappij die het type nog in haar vloot heeft. Naast Lufthansa zijn er nog enkele charter en vrachtmaatschappijen die de A340-600 inzetten. Het toestel is nooit echt een succes geweest. Waarom dat zo is leest u hier.