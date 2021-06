Lufthansa vervangt kortste route door busdienst

Lufthansa schrapt haar kortste route en vervangt de dienst door een bus. De route tussen München en Neurenberg is hemelsbreed slechts 138 km.

Lufthansa biedt veel binnenlandse vluchten in Duitsland aan en verbindt grote steden met elkaar. De afgelopen jaren zijn korte vluchten in de Europese Unie steeds meer onder vuur komen te liggen. Sommige landen, zoals Frankrijk, zijn zelfs zo ver gegaan dat ze sommige routes die met de trein zouden kunnen worden afgelegd, hebben verboden. Volgens airliners.de, is dit besluit echter ingegeven door de huidige luchtvaartsituatie en niet door milieuoverwegingen.

Lufthansa stopt met haar kortste route, die Neurenberg met München verbindt. Volgens Google Maps is de route van 110 kilometer hemelsbreed tussen de twee luchthavens met de auto te doen in één uur en 38 minuten over 167 km. Volgens airliners.de, zal de route worden vervangen door een busdienst tussen de twee luchthavens. De “Lufthansa Express Bus” zal er volgens aeroTELEGRAPH twee uur en vijftien minuten over doen.

De publicatie meldt dat ruwweg 3% van de passagiers in 2018 hun reis in München wilden beëindigen. De overige 97% waren overstappende passagiers. Uit de publicatie blijkt dat de 190 kilometer lange verbinding naar Frankfurt in gebruik blijft, als passagiers de Lufthansa-bus niet willen nemen. Ondertussen zullen de luchtvaartmaatschappijen van de groep, Austrian en SWISS, seizoensgebonden diensten naar de stad uitvoeren.