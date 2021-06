Binnenlandse vluchten VS: bijna weer zo veel als in 2019

Na een moeilijke zomer vorig jaar met de pandemie, vertonen de boekingen deze zomer voor binnenlandse reizen in de VS een veelbelovende stijging.

Twee dagen geleden, heeft de handelsorganisatie IATA hun “Economics Chart of the Week” uitgegeven. Hierin is een flinke stijging te zien voor binnenlandse reizen in de VS in de komende maanden. Het bedrijf gaf deze gegevens in een vergelijkend formaat weer. De boekingsniveaus werden weergegeven als percentages van de boekingsniveaus in 2019. Omdat de VS op bepaalde gebieden een uitzondering vormen, vergeleek de IATA de gegevens van het land ook met de wereldwijde gemiddelde cijfers. Over het algemeen heeft de binnenlandse markt een bijzondere stijging gekend.

Op dit moment staan de cijfers voor de maanden juli en augustus op een indrukwekkende 85% van 2019. Dit is een stijging van 236% ten opzichte van de cijfers van 2020, die slechts 36% bedroegen ten opzichte van die van 2019. Het wereldwijde gemiddelde percentage ten opzichte van de cijfers van 2019 ligt net onder de 60%. “Door de scherpe daling van het aantal virusgevallen en de snelle verspreiding van de vaccins, konden de beperkingen worden versoepeld en kon een inhaalvraag naar reizen worden vrijgemaakt.” zei een woordvoerder van IATA.

Het internationale vliegverkeer nog een lange weg te gaan. Beperkingen en test- en quarantainevoorschriften maken internationale reizen op dit ogenblik toch tot een onvoorspelbare en dure aangelegenheid voor passagiers.