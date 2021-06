Bommenwerper in 2000 stukken te zien in oorlogsmuseum

In het oorlogsmuseum Overloon is binnenkort een Lancaster NN775 bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog te zien. Bijzonder is dat het vliegtuig in 2000 stukken lag en bij elkaar verzameld is.

Vrijwilligers hebben de resten van het neergestorte vliegtuig dit weekend bij elkaar gelegd in een speciale expositieruimte. “Uniek in de wereld, nergens anders wordt een vliegtuig zo tentoongesteld”, zegt een woordvoerder van het Brabantse museum. Het silhouet van het toestel, dat op een schuine helling en met de neus naar beneden wordt geëxposeerd, is nog duidelijk te herkennen. De bij elkaar verzamelde brokstukken zijn samen zo’n 31 meter breed en 21 meter lang.

De Lancaster NN775 is een britse bommenwerper van de RAF. Het tentoongestelde toestel werd op 5 maart 1945 geraakt door Duits luchtafweergeschut, nadat het een benzeen-fabriek in de Duitse stad Gelsenkirchen had gebombardeerd. De Lancaster stortte neer bij de Belgische plaats Glabbeek, met de neus naar beneden, en boorde zich meters diep in de grond. Alle zeven bemanningsleden kwamen om, de lichamen van vier van hen zijn kort na de crash gevonden. Er was niets meer over van het toestel

Een team vrijwilligers hebben geholpen bij de borging van het toestel, die in 2016 is opgegraven. “Toen bleek dat het volledige toestel nog in de grond zat, met een deel van de bemanning. We hebben de berging gedaan en de stoffelijke resten van drie bemanningsleden gevonden. Zij zijn begraven op de Britse militaire begraafplaats Heverlee, bij Leuven” zei een van de vrijwilligers op NOS. Het oorlogsmuseum krijgt de wrakstukken van de bommenwerper. Daar zijn ze vanaf 10 juli te zien.