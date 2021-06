Certificering Boeing 777X vertraagd tot 2023 door incident

Boeing zit opnieuw in de problemen met certificering bij de FAA. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft Boeing geweigerd om de Boeing 777X te certificeren wegens een ernstig incident.

Boeing begon in 2011 met plannen voor de 777X. Oorspronkelijk zouden de vliegtuigen in drie varianten komen, die elk een voorganger van de 777 zouden vervangen. Zo zou Boeing de 777X gebruiken om te kunnen concurreren tegen de Airbus A350.

Volgens The Seattle Times, citeerde de FAA een aantal problemen tijdens het afwijzen van een verzoek van Boeing. Het verzoek gaat om een ‘Type Inspection Authorization’ (TIA), die de FAA dus nog niet wil afgeven. “Het vliegtuig is nog niet klaar voor TIA,” schreef de FAA. In de brief worden vele punten genoemd in verband met het ontbreken van gegevens en het ontbreken van een voorlopige veiligheidsbeoordeling die de FAA kan beoordelen.

De FAA signaleerde in de brief een ernstig incident tijdens een testvlucht op 8 december 2020, toen de 777X een “uncommanded pitch event” meemaakte. Dit betekent dat de neus van het vliegtuig abrupt omhoog of omlaag bewoog zonder input van de piloten. Boeing moet de FAA er nog van overtuigen dat het volledig heeft begrepen en gecorrigeerd wat er die dag fout ging.

Eerder in een ander artikel, heeft de CEO van Emirates gezegd dat hij geen 777X leveringen verwacht voor 2024. Realistisch gezien is dat de vroegste datum waarop een wereldwijde luchtvaartmaatschappij zo’n groot vliegtuig in ontvangst zou willen nemen. Vier jaar te laat, dat is wanneer de 777X eindelijk klaar zou kunnen zijn.