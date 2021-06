De CR929, een waardige concurrent voor de 787?

De laatste jaren is het steeds duidelijker geworden dat zeer efficiënte tweemotorige widebodies de toekomst zijn van het langeafstandsverkeer. De Boeing 787 “Dreamliner” familie is een belangrijk voorbeeld van deze trend, en het succes ervan heeft de Amerikaanse fabrikant ertoe gebracht er tot op heden meer dan 1.000 van te produceren. Ondertussen staat de Chinees-Russische CRAIC CR929 in de startblokken om deze markt te betreden. Maar zal het kunnen concurreren met deze giganten?

CRAIC

CRAIC (China-Russia Commercial Aircraft International Corporation) is een samenwerking tussen de Chinese fabrikant COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China) en de Russische United Aircraft Corporation (UAC). Zij zijn dit samenwerkingsverband in 2017 aangegaan. Het doel van de samenwerking is om een tweemotorig vliegtuig te produceren dat 10% van de widebody-markt zal veroveren. Het toestel, dat bekend staat als de CR929, zal momenteel drie varianten hebben: de CR929-500 met 250 zitplaatsen, de CR929-600 met 280 zitplaatsen en de CR929-700 met 320 zitplaatsen.

©CRAIC, CR929

787 VS CR929

Beginnend met de kleinste variant, de CR929-500 heeft een geschatte capaciteit van 250 passagiers. De actieradius is 14.000 km (7.560 NM). Beide cijfers zijn iets beter dan de kleinste Dreamliner, de 787-8. Dit ontwerp van Boeing heeft een capaciteit van 242 passagiers. Ondertussen bedraagt het bereik 13.620 km (7.355 NM).

Wat de CR929-600 betreft, weten we dat er capaciteit is voor 280 passagiers. De 600 zal de 500 niet kunnen evenaren in termen van bereik, maar zal toch zo’n 12.000 km (6.480 NM) halen. Op beide punten blijft hij achter bij de middelgrote 787-9. Deze Dreamliner-variant heeft een tweeklassencapaciteit van 290 zitplaatsen en een bereik van 14.140 km (7.635 NM).

Wat de CR929-700 betreft, zal de capaciteit van 320 stoelen ideaal zijn voor luchtvaartmaatschappijen die veel gevraagde routes uitvoeren. Zij zullen echter moeten inleveren op de actieradius, aangezien het toestel slechts 10.000 km (5.400 NM) kan vliegen. De 787-10 Dreamliner overtreft opnieuw deze beide criteria. Het heeft een capaciteit van 330 passagiers in twee klassen, en een bereik van 11.910 km (6.430 NM).

Zoals we kunnen zien, is de 787 wat de statistieken betreft de gunstigste keuze voor de twee grotere varianten. Alleen de kleinere CR929-500 is in staat zijn Boeing-tegenhanger te overtreffen, maar zal één betere variant de 10% marktpenetratie geven die het wenst? Uiteindelijk zijn er andere factoren die dit tot een moeilijke opgave zullen maken.

Ten eerste moet rekening worden gehouden met de reputatie van een productiegrootmacht als Boeing. Boeing heeft zijn huidige positie bereikt door een van de beste in de sector te zijn. En heeft onderweg een groot vertrouwen van de klanten gekregen. Dit vertrouwen helpt Boeing om trouwe klanten te winnen.

Ten tweede, tijd. Later dit jaar viert de 787 zijn 10-jarig bestaan sinds zijn eerste commerciële vlucht met ANA. Ondertussen heerst er onzekerheid over de mogelijke startdatum van de CR929. Hoewel de productie naar verluidt op schema ligt, kunnen meningsverschillen over leveranciers ertoe leiden dat de ingebruikname pas in 2029 plaatsvindt. Hoewel de CR929 een interessant project is, is het moeilijk te geloven dat het de vergelijking met de Boeing 787 kan doorstaan.