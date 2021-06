Embraer wil volgend jaar nieuwe turboprop introduceren

De Chief Executive van Embraer onthulde onlangs dat de fabrikant ergens volgend jaar zijn nieuwe turbopropproject wil lanceren. Embraer hoopt dat het toestel tegen 2027 in gebruik zou kunnen worden genomen.

Vorig jaar kondigde de Braziliaanse vliegtuigbouwer Embraer aan dat het een nieuw turbopropvliegtuig gaat bouwen. Het nieuwe toestel zal gebaseerd zijn op de E-jet-familie in de plaats van het oude turboprop-ontwerp.

“Embraer is nog steeds erg gefocust op het marktsegment. We werken nog steeds aan een turboprop en hopen het programma in 2022 te lanceren,” meldde Arjan Meijer aan FlightGlobal. “Het zal zich echt onderscheiden”.

Het nieuwe project betekent niet dat Embraer afstand neemt van straalvliegtuigen. In plaats daarvan richt het zich op het marktsegment voor vliegtuigen met een kleinere capaciteit, voor korte afstanden en milieuvriendelijker.

De vliegtuigbouwer heeft al eerder verklaard dat het nieuwe toestel bedoeld is voor de markt van 70 tot 100 stoelen. Het heeft plannen voor twee varianten, een voor 70 en een voor ongeveer 90 passagiers. Daarmee zou het kunnen gaan concurreren met Embraer’s eigen E175 E2-jet, dat een capaciteit heeft van 88 passagiers. Andere potentiële concurrenten zijn: de Dash 8 en de ATR 72, deze bieden plaats aan respectievelijk 90 en 78 passagiers.

De vleugels van het nieuwe vliegtuig zijn lager bij de grond geplaatst, vergelijkbaar met Embraer’s vorige turboprop, de EMB 120 Brasilia. Maar bij huidige rendering van het aandrijfsysteem is er geen tekenen van een hybride variant. Embraer heeft echter eerder bevestigd dat het conventionele ontwerp in staat zal zijn om het brandstofverbruik met 20% te verminderen, maar dat het