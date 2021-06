C-130 Ethiopische luchtmacht neergeschoten door rebellengroep | Video

Een C-130 Hercules van de Ethiopische luchtmacht werd op 23 juni neergeschoten door het Volksbevrijdingsfront van Tigray in de buurt van Gijet in de regio Tigray, waarbij tientallen mensen aan boord om het leven kwamen, meldde Airlive.

Het C-130 Hercules-transportvliegtuig behoorde tot Squadron 15 van de luchtmachtbasis Debre Zeit. Het toestel vervoerde naast personeel ook explosieven en munitie naar een onbekende bestemming. De C-130 is neergehaald in de lucht. De paramilitaire rebellengroep in Ethiopië eiste de verantwoordelijkheid op voor het neerschieten van het transportvliegtuig. Het toestel is in 2014 door de Verenigde Staten aan de Ethiopische luchtmacht geschonken. Het Tigray Volksbevrijdingsfront (TPLF) is een paramilitaire rebellengroepering die vecht tegen de huidige Ethiopische regering. Het conflict tussen het TPLF en de Ethiopische luchtmacht begon in november. Nadat het TPLF naar verluidt een nationale militaire basis had aangevallen.

Het neerhalen van de C-130 volgt op een luchtaanval van de Ethiopische luchtmacht op de markt in de regio Tigray, waarbij eerder deze week 80 mensen omkwamen en 43 gewond raakten. Op beelden die op internet zijn gedeeld, is te zien dat het toestel totaal beschadigd is en TDF-strijders en burgers onderzoeken de brokstukken.