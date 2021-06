‘Corona-certificaat zorgt voor chaos op luchthavens’

Maatschappijen en luchthavens zijn bang dat het corona-certificaat voor veel chaos en drukte op luchthavens gaat zorgen. Verschillende partijen hebben in een brief aan de EU laten weten huiverig te zijn voor de huidige aanpak.

Vanaf donderdag wordt het corona-certificaat effectief en is het dus een vereiste om te reizen binnen de EU. Maar de verwerking van dit certificaat zorgt voor veel extra tijd per passagier. Er moeten namelijk veel meer documenten worden gecheckt wat de wachttijden aanzienlijk vergroot. Meerdere partijen zijn bang dat deze extra wachttijden chaos en drukte opleveren. Daarom vinden deze partijen dat de verwerking van passagiers al gebeurt voor de op de luchthaven aankomen. Daarnaast vinden de partijen dat de coördinatie van deze roll-out slechts verloopt.

QR-code

Passagiers moeten vanaf donderdag een QR-code scannen als zij willen reizen. Hiermee moet de passagier aantonen of die volledig gevaccineerd is, immuun is door recent herstel of een negatieve test heeft gehad. Om deze checks uit te kunnen voeren is nog veel werk nodig op de Europese luchthavens. Zo is er extra apparatuur nodig om de QR-codes te scannen en moet er extra personeel worden opgetrommeld. En veel luchthavens zijn hier nog niet klaar voor. Olivier Jankovec, directeur-generaal van ACI Europe en een van de ondertekenaars van de brief, zei dat zijn luchthaven-leden “zeer bezorgd” zijn.

“Het wordt een ongekende uitdaging om deze toename het hoofd te bieden”, zei hij. Hij voegde eraan toe dat hij “zeer, zeer nerveus” werd van de hoeveelheid controles die op luchthavens nog steeds manueel worden uitgevoerd.

In een andere memo liet Rafael Schvartman, IATA’s Europese Vice President, weten dat de doorlooptijd op luchthavens sinds de pandemie van 1,5/2 uur naar 3 uur is verlengd. En met de uitrol van het certificaat kan deze doorlooptijd “theoretisch oplopen tot een onaanvaardbare vijf of zelfs acht uur”, aldus Schvartman.

De bezorgde partijen vindt dus dat de EU moet kijken naar een optie om reizigers al te checken voor zij op de luchthaven zijn. Dit verlaagt de druk voor luchthavens en maatschappijen. De EU heeft laten weten dat ze de zorgen genoteerd hebben. Ze gaan vanaf donderdag 10 verschillende manieren van aanpak bekijken. Elk land heeft namelijk een eigen draai aan de maatregel gegeven. De EU gaat kijken welke hiervan het soepelst verloopt.