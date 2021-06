Eerste Nederlandse militaire satelliet morgen de ruimte in

Morgen is het dan zover, de eerste satelliet van de Nederlandse luchtmacht gaat de ruimte in. De satelliet wordt met behulp van een 747 van Virgin Orbit in een baan om de aarde geschoten.

De satelliet zelf, de BRIK II, is niet groter dan een pak melk. Het is dan ook een zogeheten nanosatelliet. De BRIK II is een experimenteel project van de koninklijke luchtmacht. De luchtmacht is namelijk van plan om flink in te spelen op ruimtevaart. De ruimte is nu al van groot belang voor defensie, en in toekomst zal dat belang alleen maar toenemen. Defensie gebruikt op het moment namelijk veel navigatie- en communicatiesystemen. En het belang van ‘strategische inlichtingen’ wordt alsmaar groter. De NAVO heeft dit besef van belang ook: in 2019 werd de ruimte als militair terrein gemarkeerd. Steeds meer landen, naast de drie grootmachten (De VS, Rusland en China), maken gebruik van de ruimte voor meerdere doeleinden. En een hightech land als Nederland kan hier niet bij ontbreken. Nederland moet in het ruimtedomein aanwezig zijn om de NATO beter geïnformeerd te houden.

Zo zal de satelliet de lucht in worden geschoten

© Virgin Orbit via Twitter: https://twitter.com/Virgin_Orbit/header_photo

Dure onderneming

Maar ruimtevaart is een dure tak van sport. En om deze kosten te drukken werkt defensie samen met de Nederlandse industrie en kennisinstituten. Het Delftse bedrijf Innovative Solutions in Space is de ontwerper en integrator van BRIK II. Het Koninklijke Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) heeft nieuwe technologieën ontwikkeld die via de BRIK II in de praktijk worden gebracht. Daarnaast is er samenwerking met de TU Delft en internationaal met de University of Oslo. Het belang van de lancering is het aantonen van het potentieel van nanosatellieten voor militair en civiel gebruik.

De satelliet is dus klein. Maar dit kleine formaat brengt juist vele voordelen met zich mee. Zo kan de satelliet sneller worden gebouwd en is de lancering veel eenvoudiger. Deze lancering wordt gedaan vanaf de vleugel van een Boeing 747 van Virgin Orbit. Meer hierover leest u in dit Up-artikel. De naam van de satelliet is te danken aan ‘De Brik’. Dit was het eerste toestel van de luchtvaartafdeling in Soesterberg. Het toestel uit 1913 werd door de Nederlandse krijgsmacht ingezet om het luchtvaartdomein te ontdekken. De ‘nieuwe brik’ zal ook een domein gaan ontdekken, maar dan een stukje hoger.

De lancering is morgen live te volgen op het Youtube kanaal van Virgin Orbit.