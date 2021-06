Pilotentekort van 60.000 in 2030 voorspeld

Nadat vele piloten ontslagen zijn tijdens de pandemie vorig jaar, verwacht Geoff Murray bij Oliver Wyman dat er in 2030 een piloten tekort zal komen.

Vóór de pandemie werd er veel gesproken over een dreigend wereldwijd tekort aan piloten. Nu het verkeer weer aantrekt, vooral op de binnenlandse markt van de VS, beginnen we de ‘oude’ van de luchtvaartindustrie weer te zien. Delta is opnieuw begonnen met het aanwerven van piloten en wil tegen volgende zomer meer dan 1.000 piloten aannemen

In een recente analyse van Geoff Murray van Oliver Wyman wordt de aandacht gevestigd op het piloten tekort. Murray zegt dat het niet de vraag is of er opnieuw een piloten tekort zal ontstaan, maar wanneer en hoe groot het zal zijn. Voorspellingen suggereren dat we tussen 2022 en 2024 weer ongeveer het niveau van 2019 zullen bereiken. Uit Murray’s onderzoek blijkt dat er in sommige regio’s uiterlijk in 2023 een wereldwijd tekort aan piloten zal ontstaan. In het geval van een versneld herstel zou dat al later dit jaar kunnen zijn. Murray voorspeld een wereldwijd tekort van ongeveer 60.000 piloten tegen het einde van het decennium.

© Oliver Wyman

Sommige piloten die hun baan zijn kwijtgeraakt, zullen onvermijdelijk weer in de sector willen gaan werken. Maar een aanzienlijk aantal niet. Volgens het rapport van Murray zullen in 2020 tussen 25 000 en 35 000 piloten de sector voorgoed verlaten hebben. Crisissen zoals 9/11 en de wereldwijde financiële crisis veroorzaken vaak een soort “aanbodschok”. Met als gevolg dat het aantal nieuwe piloten-certificering met 30 tot 40% daalt.

Murray geeft in het artikel drie adviezen naar luchtvaartmaatschappijen: de vraag naar piloten verminderen, de pijplijn versterken en de beroepsbevolking engageren. Hoe snel luchtvaartmaatschappijen hun activiteiten weer kunnen opvoeren, zal afhangen van de snelheid waarmee zij hun pilotenbestand weer kunnen opbouwen.