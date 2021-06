Reisbranche wil zekerheid bij faillissement maatschappij

Een garantiefonds bij een faillissement van een maatschappij: dat wilt de reisbranche en de consumentenbond. Zoiets bestaat al voor pakketreizen, maar nog niet voor ‘normale’ reizen.

Op het moment zijn reizigers namelijk nauwelijks beschermd bij het faillissement van een luchtvaartmaatschappij. En daar moet, en kan verandering in komen. Volgens een onderzoek van de SEO Economisch Onderzoek, uit opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, zou een klein bedrag voor de passgier al flink verschil maken. Om een garantiefonds te realiseren zou 1 euro per passagier, voor de komende 5 jaar, voldoende zijn. Aldus de ANVR.

Ook de consumentenbond en de ANWB steunen een garantiefonds. Aan NU.nl meldt Frank Oostedam, ANVR-directeur, het volgende: “We willen dat reizen een zo betrouwbaar mogelijk imago heeft”.

De risico’s aan losse boekers, dus geen pakketreis, zouden elk jaar toenemen. En ze zijn al relatief groot. De luchtvaart zit momenteel in een lastig milieu en dus geen de laatste jaren steeds meer maatschappijen kopje onder. In de afgelopen 10 jaar zijn alleen al in Europa 91 maatschappijen failliet gegaan. Een fonds van 129 miljoen moet genoeg zijn om gedupeerde reizigers terug te halen, of te compenseren.