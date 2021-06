Eerste rompsecties A321XLR afgeleverd | Foto’s

STELIA Aerospace heeft de eerste rompsecties voor de A321XLR deze week afgeleverd aan Airbus.

Drie van de zes secties zijn deze week geleverd aan Airbus. STELIA Aerospace heeft de opdracht gekregen van de Franse vliegtuigbouwer om onder andere de rompsecties te leveren voor het nieuwste lid van de A320 familie.

Cédric Gautier, CEO of STELIA Aerospace, liet in het persbericht weten:

“Namens STELIA Aerospace, ben ik erg blij en trots om wat we vandaag geleverd hebben, volgens schema zijn onze eerste elementen voor de A321XLR, het nieuwste lid van Airbus single-aisle familie, die een echte gamechanger zal zijn op de langeafstandsmarkt. We hebben de uitdaging om in extreem korte doorlooptijden te leveren succesvol afgerond.”

Cockpit en voorste rompsectie © STELIA Aerospace

Rompsectie voor de A321XLR © STELIA Aerospace

De rompsecties die worden geleverd door STELIA Aeroscpace © STELIA Aerospace

De A321XLR

De A321XLR is de grootste en zwaarste variant van de A320 familie. Dit type heeft een extra Rear Centre Tank. In deze tank kan ruim dertien duizend liter brandstof. Door deze extra hoeveelheid brandstof kan de XLR 1300 kilometer verder vliegen dan de LR versie. Daarmee kan dit type lange routes vliegen die momenteel vaak door wide-body vliegtuigen worden gevlogen. De totaal afstand dat het type kan vliegen is 8700 kilometer. Verder kunnen klanten nog een extra Centre Tank bestellen. Deze zal dan in de voorkant van het toestel gemonteerd worden. Het eerste toestel moet in 2023 commercieel ingezet worden.

A321XLR infograpich © Airbus

Rear Centre Fuel Tank

Vorige maand werd de Rear Centre Fuel tank (RCT) geleverd aan Airbus door Premium Aerotec. Met alle onderdelen die binnen komen begint het vliegtuig nu langzaam vorm te krijgen.

De (RCT) is een belangrijk onderdeel voor de A321XLR. Het narrowbody vliegtuig krijgt hierdoor een aanzienlijk groter bereik dan de normale A321neo. Het bereik neemt toe met 15% terwijl het brandstofverbruik per stoel daalt met 30%. De tank zal worden geplaatst achter het landingsgestel en moet 12.900 liter aan brandstof kunnen dragen. Dit alles moet ervoor zorgen dat de Airbus een bereik heeft van 8700 km. Het toevoegen van een brandstof tank onder de cabine vloer bracht enige moeilijkheden met zich mee, omdat de EASA hier speciale veiligheidseisen aan stelt. Boeing uitte ook haar zorgen over de veiligheid van het vliegtuig. Mocht het toestel de certificering veilig doorlopen dan moet de eerste A321XLR in 2023 in dienst worden genomen waarschijnlijk. De eerste operator zal waarschijnlijk American Airlines zijn.