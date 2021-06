KLM-netwerk in Afrika weer op hetzelfde niveau als 2019

KLM laat in een persbericht weten dat haar netwerk in Afrika weer op dezelfde sterkte is als in 2019. In de zomer zal er weer gevlogen worden op elf bestemmingen.

KLM heeft geprobeerd aan het begin van de pandemie om haar netwerk zoveel mogelijk in stand te houden. Hierdoor konden klanten (noodzakelijke) reizen blijven maken en konden essentiële goederen zoals medische middelen vervoerd blijven worden. Het idee achter deze strategie om het netwerk te behouden is dat als er versoepelingen worden doorgevoerd het bedrijf makkelijk kan opschalen.

Reizen blijft lastig

Reisrestricties in Afrikaanse landen zijn nog steeds aanzienlijk. Alleen noodzakelijke reizen zijn momenteel toegestaan. Reizigers wordt aangeraden om de beperkingen goed in de gaten te houden op wijsopreis.nl en klm.traveldoc.aero.

Terug op niveau

KLM heeft in vorige persberichten deze maand al laten weten dat het blauwe-netwerk in Noord-Amerika, Azië en het Midden-Oosten weer op het oude niveau zijn. CEO Pieter Elbers liet toen weten:

“Het is positief dat ook het aantal bestemmingen naar het Midden- en Verre Oosten weer bijna op het oude niveau terug is. Klanten kunnen hierdoor als vanouds rekenen op het uitgebreide netwerk van KLM. Dit is een stap in de goede richting, maar we zijn er nog niet. Vaccinaties zijn de sleutel tot het herstel van de luchtvaart. Vervolgens is een internationaal geldend vaccinatiepaspoort van groot belang voor het herstel van de mobiliteit van onze klanten.”