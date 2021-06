Knap vliegwerk: landen in een orkaan | Video

De luchtvaart is ontzettend afhankelijk van het weer. Maar soms moeten piloten wel een storm trotseren om te kunnen landen. En de piloten in deze video, doen dat wel heel netjes.

Afgelopen jaar woedde de orkaan ‘Delta’ over Amerika heen. Het was een gigantische storm met een geschatte schade van € 2.6 miljard. En zo als elke storm had deze ook zijn impact op de luchtvaart. Vele vluchten werden gecanceld, maar sommige gingen door. Zo ook deze Boeing die de storm trotseerde op George Bush International in Housten, Texas. Bekijk hier de bizarre beelden, en de vliegkunsten van de piloten, die er zelf wel om kunnen lachen.