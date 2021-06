Luchtmacht houdt lesvliegtuigen tijdelijk aan de grond

De Koninklijke Luchtmacht houdt haar PC-7 lestoestellen tijdelijk aan de grond. Dit meldt het Ministerie van Defensie in een persbericht.

Tijdens onderhoud is bij een aantal toestellen corrosie geconstateerd, veroorzaakt door vocht. Samen met de fabrikant Pilatus onderzoekt de luchtmacht dit probleem nu verder. Er wordt ook onderzocht in hoeverre de corrosie een gevaar is voor de vliegveiligheid van de toestellen.

Hoe lang de dertien lesvliegtuigen van de luchtmacht nog aan de grond blijven is onbekend. De uitkomst van het onderzoek zal dat moeten uitwijzen. Dat zal ook duidelijkheid geven, in hoeverre het ‘grounden’ van de PC-7’s gevolgen heeft voor de vliegeropleiding van de Koninklijke Luchtmacht.

Defensie heeft de Pilatus PC-7’s sinds 1989 in gebruik als lesvliegtuig voor de Elementaire Militaire Vliegopleiding (EMVO) op de vliegbasis Woensdrecht. Tussen 2016 en 2018 ondergingen de toestellen nog een modificatieprogramma, waarbij de analoge cockpitinstrumenten zijn vervangen door beeldschermen. In 2026 of 2027 zullen de toestellen het einde van hun levensduur hebben bereikt. Er wordt nu nog onderzocht op welke manier de PC-7 wordt vervangen. Dat hoeft niet één-op-één te gebeuren, omdat ook wordt gekeken naar alternatieven zoals een simulatie-omgeving. In de loop van volgend jaar zal meer duidelijkheid komen, hoe de opvolger van de PC-7 eruit gaat zien.