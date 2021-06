Nederlandse F-16’s verkocht aan ‘oefenvijand’

Nederland verkoopt twaalf F-16’s aan de firma Draken International. De toestellen moeten naar verwachting in 2022 buiten dienst worden gesteld.

De gevechtstoestellen zijn beschikbaar gekomen uit het F-16 End Life of Type (ELOT) programma. Dit laat de Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser weten in een kamerstuk. Door de uitfasering van de F-16 wordt er een nieuwe gebruiker gezocht voor de toestellen. Inmiddels beschikt de luchtmacht over achttien F-35’s, waarvan er tien op de vliegbasis Leeuwarden zijn gebaseerd. De overige acht staan op de Amerikaanse vliegbasis Luke (Arizona), waar Nederlandse vliegers worden opgeleid op de F-35. In de loop van 2024, neemt Nederland dan definitief afscheid van de F-16. Daarmee maakt het toestel waarschijnlijk net 45 dienstjaren vol: de eerste F-16 werd in juni 1979 aan Nederland afgeleverd. De twaalf toestellen bestemd voor Draken International zullen in de loop van 2022 worden overgedragen.

Draken International

Draken International is een Amerikaans bedrijf dat gevechtsvliegtuigen in dienst heeft die ingehuurd kunnen worden voor militaire oefeningen. Het bedrijf heeft 70 jets in haar vloot. Dit is de grootste vloot van particuliere militaire straaljagers ter wereld. Het bedrijf vliegt onder ander met A-4 Skyhawks, L159A ALCA, Dassault Mirage F1, MiG-21BIS en de Atlas Cheetah. De Nederlandse F-16’s die aan het bedrijf zijn verkocht zullen in de toekomst de rol van vijand op zich nemen tijdens oefeningen op Amerikaans grondgebied.

Straaljagers van Draken International, © Lakelandairport, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Één F-16 voor België

Uit het ELOT-programma is ook een F-16 verkocht aan onze zuiderburen. De ontmantelde F-16 zal door de Belgische luchtmacht gebruikt gaan worden als stationair trainingsmiddel voor het Belgische Weapons Training Centre.