Nieuw tijdperk voor de zeppelin?

De zeppelin was ooit grondlegger voor de moderne luchtvaart. Maar door een serie aan tragische ongelukken verdween de zeppelin uit beeld. Maar misschien komen luchtschepen wel weer terug…

De zeppelin wordt namelijk gezien als kanshebber om deel uit te maken van de vergroening van de luchtvaart. En met recente ontwikkelingen zou dat nog wel eens kunnen ook. Collins Aerospace heeft aangekondigd dat het de essentiële ontwerpbeoordelingen heeft voltooid. Hiermee is de fabricage van zijn 500 kilowatt elektromotor begonnen. Dit systeem zal worden gebruikt in het nieuwe luchtschip van Hybrid Air Vehicles. De Airlander is een Hybride luchtschip gebouwd door het Britse Hybrid Air Vechiles (HAV).

HAV kreeg in 2012 de opdracht van het Amerikaanse leger om een luchtschip te bouwen. De Amerikanen wilden namelijk een toestel hebben voor hun Long Endurance Multi-intelligence Vehicle (LEMV) programma. Maar de Amerikanen zagen al snel af van de Airlander en annuleerde het programma. De Airlander werd terug naar Engeland gevolgen en omgebouwd tot civiel toestel en kreeg hierbij de naam: Airlander 10. Lang is het toestel niet in leven geweest, door een storm in 2017 is het toestel vernield en volledig afgeschreven

Nieuw leven

Maar HAV heeft grootse plannen. Het Britse bedrijf is van plan om in 2025 een nieuwe Airlander de lucht in te sturen. En met de nieuwe motoren van Collins Aerospace, volledig elektrische 500 kilowatt motoren, zou het project wel eens opties kunnen bieden voor verduurzaming. Maar wat biedt zo een Airlander dan?

De Airlander moet ruimte bieden voor 100 passagiers die met een maximale snelheid van 130 km/h kunnen worden vervoerd. Het is dus niet per se een concurrent voor de luchtvaart die wij kennen, maar een stuk zuiniger is het wel. Een voorbeeld: een vlucht tussen Seattle en Vancouver duurt voor de Airlander iets meer dan 4 uur. Dat is qua tijd niet te vergelijken met een normaal vliegtuig, die doet er minder dan een uur over. Maar op deze reis stoot de Airlander 11 keer minder CO2 uit dan een gebruikelijk vliegtuig. En duurzaamheid is dan ook het key selling point van HAV en Collins.

Zo moet het de Airlander eruit gaan zien van binnen.

© Hybrid Air Vehicles

“We streven naar een koolstofarme economie en kijken hoe we die strategie kunnen ondersteunen door elektrificatie. Elektrische aandrijving is daar een belangrijk onderdeel van. We zijn dus erg blij dat we de afgelopen jaren met hybride voertuigen hebben samengewerkt om dit programma te ontwikkelen waarbij we uiteindelijk het Airlander 10 luchtvoertuig willen elektrificeren,” Aldus een vertegenwoordiger van Collins Aerospace aan Simple Flying.

Toekomst?

Dus een toekomst met een ouderwetse zeppelin in de lucht zit er misschien wel in. Of het directe concurrentie voor de bestaande markt is valt in twijfel te trekken. De snelheid zit er simpelweg niet in en het is maar de vraag de passagiers de CO2-compensatie dusdanig waarderen. Een mooi gezicht is het in ieder geval wel. Het heeft een luxe uitstraling en zal dan ook meer die markt gefocust zijn.