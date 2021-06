Russische straaljagers vallen Nederlands fregat lastig bij de Krim

Afgelopen donderdag hebben twee Russische straaljagers urenlang het Nederlandse fregat Zr.Ms. Evertsen lastig gevallen. Tot diep in de avond heeft de Russische luchtmacht schijnaanvallen uitgevoerd op het schip, dat zich op dat moment ten zuidoosten van de Krim in internationale wateren bevond. Hierbij vlogen de bewapende straaljagers meerdere malen heel laag en dichtbij langs het schip.

Intimidatiepraktijken

Volgens de Commandant van de Evertsen, Kapitein-luitenant te zee George Pastoor, was er “geen enkele aanleiding tot deze agressieve acties”. Naast het feit dat deze Russische manoeuvres het recht op vrij gebruik van de zee schenden, overtreden ze hiermee ook de onderlinge verdragen met Europa. Verder hebben deze urenlange intimidatiepraktijken er voor gezorgd dat de elektronische apparatuur aan boord van het fregat verstoord werd. Minister van defensie Ank Bijleveld-Schouten noemt de Russische acties daarom ook onverantwoord en heeft aangegeven dat Nederland Rusland hierop zal aanspreken.

Bondgenoten

Het Nederlandse schip trekt samen met de HMS Defender op om in de Zwarte Zee te patrouilleren. Deze Britse torpedobootjager is afgelopen woensdag ook in het gebied rondom de Krim geweest, iets wat de Russen niet onopgemerkt is gebleven. Bij deze passage heeft de Russische krijgsmacht waarschuwingsschoten gelost op het Britse marineschip. Ten tijde van dit incident was de Evertsen op weg naar een havenbezoek in Roemenië.