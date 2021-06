Vliegende auto voltooit eerste intercity-vlucht | Video

De Klein Vision AirCar 5.0 heeft zijn eerste succesvolle intercity-vlucht uitgevoerd in Slowakije. De vliegende auto vloog een 35 minuten durende testvlucht van Nitra naar Bratislava.

De AirCar V5 is een vliegende auto van het Slowaakse bedrijf Klein Vision. De auto kan binnen drie minuten worden omgebouwd naar een vliegtuig door op slechts één knop te drukken. Het toestel/ auto weegt 1100 kilo en kan 200 kg aan payload meenemen tijdens een vlucht. Een BMW 1,6 liter motor genereert 140 pk waardoor het toestel vliegend snelheden kan bereiken van 200 km/u met een brandstof verbruik van ongeveer 18 liter per uur. De hele reis van Nitra naar het centrum van Bratislava duurde slechts 35 minuten. Een reis die normaal gesproken 70 minuten in beslag neemt.

De vliegende auto bouwer uit Slowakije

Klein Vision is opgericht door de Slowaak Stefan Klein. Klein is de afgelopen twintig jaar bezig geweest met het ontwikkelen van de AirCar V5. In 2019 maakte het eerste prototype zijn eerste testvlucht. Nu bijna twee jaar later is de eerste volledige vlucht uitgevoerd. Bekijk de vlucht en de vliegende auto hier in de onderstaande video: