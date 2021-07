Nieuwe maatschappij en eindelijk weer vakantievluchten op Eelde

De Duitse luchtvaartmaatschappij Green Airlines is gisteren verwelkomd op Groningen Airport Eelde. Vanaf donderdag 1 juli worden er na lange tijd ook weer vakantievluchten vanaf het vliegveld uitgevoerd.

Green Airlines

Een Green Airlines Embraer E190, die wordt geleased van German Airways, is gisteren met een traditionele watersaluut ontvangen. De maatschappij stationeert het toestel voorlopig op Eelde. Vandaag, 1 juli, vertrekt de eerste vlucht naar het Spaanse Mallorca. In april meldde Up in the Sky al dat Green Airlines haar oog op Eelde had laten vallen. In totaal voert het bedrijf zeven naar eigen zeggen klimaatvriendelijke vluchten uit. Vanuit Groningen kunnen passagiers van Green Airlines twee keer per week vliegen naar de zonnige bestemmingen van Mallorca, Ibiza, Faro en Corfu. Vanaf 1 september komen daar vijf wekelijkse vluchten naar het Finse Turku bij.

De Duitse start-up wil zich profileren als duurzame luchtvaartmaatschappij. Het bedrijf is opgericht in 2020 en heeft zich ten doel gesteld de Duitse en Europese luchtvaart duurzamer en groener te maken. In dat kader compenseert Green Airlines de uitgestoten CO2 en wil het bedrijf plastic afval zoveel mogelijk voorkomen. Ook wordt er gebruik gemaakt van duurzamere brandstof en digitale ontwikkelingen.

Zomer aangebroken op Eelde

Deze donderdag markeert voor Eelde sowieso de start van het zomerseizoen. Meerdere luchtvaartmaatschappijen voeren vanaf deze week weer vluchten uit naar zomerse bestemmingen. Zo vliegt Corendon twee keer in de week – met een tussenlanding in Maastricht – naar Kreta en vliegt TUI op maandagen en vrijdagen naar Gran Canaria. Bekijk hieronder het hele zomerschema van Groningen Airport Eelde.