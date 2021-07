Zwitserland kiest voor F-35

Het nieuwe gevechtsvliegtuig voor de Zwitserse luchtmacht wordt de Lockheed Martin F-35A. De Zwitsere regering heeft hiertoe besloten, zo is bekend gemaakt in een persbericht van de Zwitserse Defensie.

De ‘Bundesrat’, het Zwitserse kabinet, zal het parlement vragen om een aankoop van 36 toestellen, in combinatie met vijf Patriot luchtafweersystemen. In een kosten-baten analyse kwamen deze twee systemen er samen als beste uit. Beide systemen zijn het beste geschikt voor de verdediging van het Zwitserse luchtruim, aldus de toelichting in het persbericht.

Twee jaar geleden vond al een grondige evaluatie plaats van alle kanshebbers. September vorig jaar stemden de Zwitsers in een referendum nipt vóór de vervanging van de huidige vloot van F-5 en F/A-18 Hornet gevechtsvliegtuigen. Vanaf 2030 zijn deze toestellen echt aan vervanging toe. Bij dit referendum kreeg de bevolking geen inspraak over het vliegtuigtype. Bij een eerder in referendum in 2014, was dit wel mogelijk. Toen stemden de Zwitsers tégen de aankoop van 22 Saab Gripens, als vervanger van de F-5. Als direct gevolg hiervan werd de Zwitserse luchtmacht gedwongen om de F-5 langer in dienst te houden.

Zwitserland heeft zes miljard Zwitserse Francs (5,5 miljard euro) gereserveerd voor de aanschaf van de nieuwe gevechtsvliegtuigen. Volgens de Zwitserse berekeningen valt de F-35 van alle kandidaten het voordeligst uit, zowel in aanschaf als in operationele kosten. De Bondsraad verwacht nu ruim vijf miljard Zwitserse Francs (4,6 miljard euro) kwijt te zijn voor de aanschaf van de 36 toestellen, ruim binnen het beoogde budget.

Hoewel de F-35 veel meer taken kan uitvoeren dan alleen luchtverdediging, viel de keuze dus toch op de F-35. In de toelichting worden de stealth eigenschappen en de geavanceerde sensor-technologie als voornaamste redenen genoemd. Dat er tijdens de training van vliegers meer uren in de simulator kunnen worden gemaakt en minder in de lucht, zien de Zwitsers als een bijkomend voordeel.