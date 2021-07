Australië beperkt vliegverkeer nog verder

Australië stelt nog strengere restricties in voor het inkomende commerciële vliegverkeer dan nu reeds het geval is.

Vanaf 14 juli zijn er wekelijks nog maar 3000 vliegtuigpassagiers welkom in Australië, een halvering van het huidige – relatief al zeer lage – aantal. Volgens premier Morrison moet de maatregel de druk op het quarantainesysteem verlichten. Op dit moment moeten reizigers die Australië binnenkomen in quarantaine in speciale hotels. De afgelopen tijd heeft dat geleid tot meerdere besmettingsclusters.

Het reizigersquotum is niet van toepassing op de repatriëring van Australiërs die vanwege de coronabeperkingen vastzitten in andere landen. Volgens Morrison zal het aantal repatriëringsvluchten worden opgevoerd. Het zou gaan om 37.000 Australiërs. Tot dusver is het aantal coronabesmettingen in Australië sinds het begin van de pandemie laag gebleven, maar de afgelopen weken is sprake van een nieuwe toename. In vrijwel alle grote steden is een lockdown ingevoerd.

Ondanks het groter wordende succes van de wereldwijde vaccinatiecampagnes waarschuwen politici in Australië ervoor dat het land tot eind 2022 haar grenzen wel eens gesloten kan houden.