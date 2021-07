Jeff Bezos deze maand met 82-jarige vrouw de ruimte in

Een bijzonder verhaal: de 82-jarige Wally Funk mag later deze maand met Jeff Bezos de ruimte in.

Vorige maand kondigde Jeff Bezos aan op 20 juli zelf mee te vliegen op de eerste bemande vlucht van zijn ruimtevaartbedrijf Blue Origin. In totaal zullen er vier personen aan boord zijn: hijzelf, zijn broer Mark en de winnaar van een veiling die onlangs voor 28 miljoen dollar een plekje wist te bemachtigen. De meest markante reiziger is echter wel de 82-jarige Wally Funk, die zich de oudste persoon ter wereld die de ruimte in gaat mag noemen.

Voor de 82-jarige zal later deze maand een levenslange missie – het worden van astronaut – dan eindelijk uitkomen. Haar missie begon in de jaren 60, toen Wally de jongste afgestudeerde van het Women in Space-programma werd. In dit project werden vrouwelijke piloten getest op hun geschiktheid als astronaut. Dertien Amerikaanse vrouwen – later bekend geworden als de ‘Mercury 13’ – ondergingen dezelfde fysieke en psychologische testen als de astronauten die door NASA geselecteerd werden. Naast haar astronautenambities werd Wally Funk later tevens de eerste vrouwelijke FAA-inspecteur en de eerste vrouwelijke NTSB luchtvaartveiligheidsonderzoeker.